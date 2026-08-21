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    Aktie unter Druck

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    Adidas: BlackRock kauft zu – aber niemand sonst!

    Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung am Sportartikelhersteller Adidas geringfügig aufgestockt. Weitere Käuferinnen und Käufer? Fehlanzeige!

    Für Sie zusammengefasst
    • BlackRock erhöht Adidas-Anteil auf 6,91 Prozent
    • Adidas nach JD-Sports-Prognose erneut unter Druck
    • Abwärtsrisiken bleiben, Einstiegschance ab 140 Euro
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie unter Druck - Adidas: BlackRock kauft zu – aber niemand sonst!
    Foto: Glen Carrie - Unsplash

    Adidas nach schwachen JD-Sports-Zahlen erneut unter Druck

    Nach einer starken Zwischenerholung im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft der Herrenmannschaften hat die Adidas-Aktie ihren mehrjährigen Abwärtstrend inzwischen wieder aufgenommen. Die operativ enttäuschenden Quartalszahlen wirkten dabei als Brandbeschleuniger.

    Auch am Donnerstag stand das Papier unter Druck und gehörte mit einem Minus von 3,4 Prozent zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex DAX. Für neuen Verkaufsdruck sorgte eine gesenkte Gewinnprognose des britischen Sportbekleidungshändlers JD Sports, welche die Aktie mit einem Minus von 15 Prozent in die Tiefe riss und für Verkäufe in der gesamten Branche sorgte.

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    Vermögensverwalter BlackRock stockt seine Position auf ...

    Auch im erweiterten Handel fand die Adidas-Aktie keine Käuferinnen und Käufer, obwohl eine Stimmrechtsbenachrichtigung des Vermögensverwalters BlackRock für positive Schlagzeilen sorgte.

    Der hat nach an die Börsenaufsichtsbehörde BaFin übermittelten Dokumenten seine Beteiligung an den Herzogenaurachern geringfügig aufgestockt. Nach der Umwandlung von Aktienoptionen und einigen Zukäufen kletterte der Anteil des größten Vermögensverwalters der Welt von 6,83 auf 6,91 Prozent. Das zeigt, dass Adidas auf den aktuellen Kurs- und Bewertungsniveaus durchaus auf institutionelles Interesse stößt.

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    ... doch davon abgesehen fehlt es an Käuferinnen und Käufern

    Noch ist das Interesse an der Aktie aber zu gering, um eine weitere Trendwende zu erzwingen. Das Kursgeschehen wird aktuell fast vollständig von den Bären bestimmt, welche Adidas inzwischen zur Aufgabe wichtiger Unterstützungen wie der gleitenden Durchschnittslinien und dem Bereich um 160 Euro gezwungen haben. Der nächste Support ist erst im Bereich von 140 Euro zu finden, die Verkäufe dürften also anhalten.

    Das gilt umso mehr, als dass der jüngste Abwärtstrend von den technischen Indikatoren begleitet und bestätigt wird. Nach kurzfristigen bearishen Divergenzen befinden sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator in eigenen Abwärtsbewegungen. Das ist in der Regel ein Zeichen für die Nachhaltigkeit eines Trends.

    Dabei bietet der RSI weiteren Platz nach unten, denn dieser signalisiert inzwischen zwar ausgeprägte technische Schwäche, ist aber noch nicht im überverkauften Bereich angelangt. Das dürfte erst für Kurse um 140 Euro der Fall sein. Bullishe Divergenzen sind unterdessen noch keine zu sehen.

    Fazit: Eine weitere Einstiegschance bahnt sich an

    Mit Blick auf die Bewertung handelt Adidas zum 16,6-Fachen der von Analystinnen und Analysten in diesem Jahr erwarteten Gewinne. Für 2027 steht ein KGVe von 13,4 zu Buche. Diese Werte stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass Adidas seine im abgelaufenen Quartal überraschend schwache operative Marge (nach hohen Marketingaufwendungen und Rabattaktionen) wieder steigen kann.

    Wenn das gilt, ist das aktuelle Bewertungsniveau als attraktiv einzuschätzen, denn Adidas wächst gegen einen derzeit schwachen Branchentrend überdurchschnittlich stark. Vor allem im Unterschied zu Mitbewerber Nike zeigen sich große Unterschiede. Der kämpft seit zwei Jahren mit einer ausgeprägten Wachstumsschwäche, wird gleichzeitig aber mit einem deutlich höheren Gewinnvielfachen (KGVe 2027: ~24,0) gehandelt.

    Sollte die Aktie daher bis 140 Euro zurücksetzen, bedeutet das eine aussichtsreiche Einstiegschance mit überschaubaren Risiken, wenn ein Stopp-Loss im Bereich der bisherigen Jahrestiefs platziert wird.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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