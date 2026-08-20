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    Ölpreise schießen hoch

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    USA drohen Iran mit härtesten Sanktionen der Geschichte

    Die USA kündigen die schärfsten Iran-Sanktionen aller Zeiten an. Brent springt auf 93 US-Dollar. Gleichzeitig serviert Saudi-Aramco chinesischen Raffinieren sein Öl direkt auf offener See.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA planen härteste Iran-Sanktionen aller Zeiten
    • Brent steigt wegen Iran-Drohungen auf 93 Dollar
    • Saudi-Aramco umgeht Hormus mit Ölfracht nach China
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    Ölpreise schießen hoch - USA drohen Iran mit härtesten Sanktionen der Geschichte
    Foto: Richard Drew - AP

    US-Finanzminister Scott Bessent hat am Donnerstag die scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt. Schon am kommenden Montag will Bessent eine Pressekonferenz abhalten und den konkreten Plan für einen umfassenden "ökonomischen Feldzug" gegen Teheran vorstellen.

    Die Ankündigung traf die Ölmärkte mit voller Wucht. Brent-Rohöl, der internationale Referenzpreis, legte um rund 2,3 Prozent auf 93,81 US-Dollar je Barrel zu. Bereits am Vortag hatten Trumps Drohungen auf der Plattform Truth Social, denen zufolge jedes Land, das Geschäfte mit dem Iran macht, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müsse, die Preise zeitweise um mehr als drei Prozent nach oben getrieben.

    Bessent verwies im Interview mit dem Fernsehsender CNBC auf frühere Sanktionserfolge gegen Venezuela und Kuba und zeigte sich überzeugt, dass das Modell auch gegen den Iran greifen werde. Gleichzeitig dämpfte er Spekulationen über eine militärische Eskalation: Maximaler wirtschaftlicher Druck bedeute gerade, dass eine Rückkehr zu großangelegten Kampfhandlungen unwahrscheinlicher werde. Die Kursbewegungen am Ölmarkt bezeichnete er als Fehllektüre der Lage.

    Parallel dazu wurde bekannt, dass Saudi-Aramco mindestens vier Millionen Barrel Rohöl außerhalb der Straße von Hormus verkauft hat. Laut Handelskreisen erwarben PetroChina und Sinochem je zwei Millionen Barrel der schwereren arabischen Sorten über Schiff-zu-Schiff-Transfers vor der Küste des emiratischen Hafens Fujairah.

    Der weltgrößte Ölexporteur habe diese Cargos am Montag über private Verhandlungen mit asiatischen Raffinerien angeboten. Inzwischen habe Saudi-Aramco den Ladebetrieb innerhalb der Meerenge wieder aufgenommen und weitere Tanker stünden bereit.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 93,62USD auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.


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