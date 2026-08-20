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    Selenskyj

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    Brauchen Raketen für Patriot-Systeme

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert mehr Patriot-Raketen von Partnern
    • Russische Angriffe töten 16 Menschen in Kiew
    • Ukraine will auf die Angriffe hart reagieren
    Selenskyj - Brauchen Raketen für Patriot-Systeme
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach massiven russischen Luftangriffen erneut auf den Mangel an Flugabwehrraketen hingewiesen und an die Partner seines Landes appelliert. "Es sind Raketen für Patriots nötig, das können nur unsere Partner bereitstellen", sagte er in einer abendlichen Videoansprache. Es gehe nicht um Geschenke, sondern um die Bereitschaft der Ukraine, Waffen zu kaufen.

    Russland hatte vor allem Kiew und das Umland der Hauptstadt in der Nacht erneut massiv angegriffen. Selenskyj sprach von 16 Toten und fast 50 Verletzten. Mehr als 200 Objekte, davon 86 Gebäude, seien beschädigt worden.

    Selenskyj kündigt Reaktion auf russische Angriffe an

    Moskau setzte ihm zufolge dabei viele ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen ein. Er sprach von einer deutlich schlechteren Abfangquote bei ballistischen Raketen als bei Marschflugkörpern. Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren. Als wirksames Mittel dagegen gelten moderne Patriot-Flugabwehrsysteme - der Ukraine mangelt es jedoch an Raketen dafür. Auf die russischen Angriffe werde die Ukraine "absolut gerecht und weitreichend" reagieren, kündigte Selenskyj an.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit knapp viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Zuletzt eskalierte die Gewalt deutlich und die Zahl ziviler Opfer stieg auf beiden Seiten./ksr/DP/he







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