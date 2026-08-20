Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.08.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,31 %
Tagesperformance: -6,31 %
Platz 2
Performance 1M: +13,56 %
Performance 1M: +13,56 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -6,18 %
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 3
Performance 1M: -10,51 %
Performance 1M: -10,51 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,08 %
Tagesperformance: -6,08 %
Platz 4
Performance 1M: -2,02 %
Performance 1M: -2,02 %
SpaceX
Tagesperformance: -5,35 %
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 5
Performance 1M: +10,50 %
Performance 1M: +10,50 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 6
Performance 1M: +12,57 %
Performance 1M: +12,57 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 7
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 8
Performance 1M: +30,71 %
Performance 1M: +30,71 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 9
Performance 1M: +19,56 %
Performance 1M: +19,56 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 10
Performance 1M: +23,93 %
Performance 1M: +23,93 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 11
Performance 1M: -3,30 %
Performance 1M: -3,30 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 12
Performance 1M: +25,02 %
Performance 1M: +25,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally nach überzeugenden Q2-Zahlen: Umsatz, ARR, Auftragsbestand und EBITDA-Margen legten deutlich zu, höhere Preise je MW verbessern die Unit Economics. Die neue Wandelanleihe über 5 Mrd. US-Dollar soll Rechenzentrumsausbau und Liquidität finanzieren; erwartet werden rund 5,8–6,7 % Verwässerung. Optimisten sehen bei weiterem Wachstum Kursziele über 300 bis 400 US-Dollar, Skeptiker warnen vor hoher Bewertung, CapEx-, Zins-, Bauverzögerungs- und KI-Blasenrisiken.
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 13
Performance 1M: -1,58 %
Performance 1M: -1,58 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 14
Performance 1M: -2,49 %
Performance 1M: -2,49 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 15
Performance 1M: +9,52 %
Performance 1M: +9,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Micron-Aktie: Nach einem Anstieg auf 972,24 US-Dollar und dem Überwinden des Widerstands bei 926 US-Dollar wird die Marke von 1.000 US-Dollar als Hürde gesehen. Rücksetzer von rund 6,5 Prozent belasten. Anleger diskutieren mögliche Short-Squeezes, Aktienrückkäufe, einen KI-Fonds, Investitionen sowie starke DRAM-/HBM-Nachfrage. Steigende Renditen und geopolitische Risiken wirken bremsend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 16
Performance 1M: +19,30 %
Performance 1M: +19,30 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 17
Performance 1M: -6,79 %
Performance 1M: -6,79 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 18
Performance 1M: +11,50 %
Performance 1M: +11,50 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 19
Performance 1M: +13,03 %
Performance 1M: +13,03 %
Copart
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 20
Performance 1M: +22,51 %
Performance 1M: +22,51 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte