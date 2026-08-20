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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.331,54€
    Basispreis
    18,25
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.299,89€
    Basispreis
    16,61
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,94 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -6,31 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,56 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,31 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -6,18 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,51 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,18 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,08 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,02 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,08 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -5,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,50 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,35 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,99 %
    Platz 6
    Performance 1M: +12,57 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,99 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,14 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: +30,71 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +4,25 %
    Platz 9
    Performance 1M: +19,56 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,25 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: +23,93 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    Costco Wholesale
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Costco Wholesale
    ISIN: US22160K1051
    WKN: 888351
    Die Costco Wholesale Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 12
    Performance 1M: +25,02 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally nach überzeugenden Q2-Zahlen: Umsatz, ARR, Auftragsbestand und EBITDA-Margen legten deutlich zu, höhere Preise je MW verbessern die Unit Economics. Die neue Wandelanleihe über 5 Mrd. US-Dollar soll Rechenzentrumsausbau und Liquidität finanzieren; erwartet werden rund 5,8–6,7 % Verwässerung. Optimisten sehen bei weiterem Wachstum Kursziele über 300 bis 400 US-Dollar, Skeptiker warnen vor hoher Bewertung, CapEx-, Zins-, Bauverzögerungs- und KI-Blasenrisiken.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 13
    Performance 1M: -1,58 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,49 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 15
    Performance 1M: +9,52 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Micron-Aktie: Nach einem Anstieg auf 972,24 US-Dollar und dem Überwinden des Widerstands bei 926 US-Dollar wird die Marke von 1.000 US-Dollar als Hürde gesehen. Rücksetzer von rund 6,5 Prozent belasten. Anleger diskutieren mögliche Short-Squeezes, Aktienrückkäufe, einen KI-Fonds, Investitionen sowie starke DRAM-/HBM-Nachfrage. Steigende Renditen und geopolitische Risiken wirken bremsend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Amgen
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 16
    Performance 1M: +19,30 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,79 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 18
    Performance 1M: +11,50 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 19
    Performance 1M: +13,03 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Copart
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 20
    Performance 1M: +22,51 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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