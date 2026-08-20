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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -25,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den extremen Kurssprung der Moderna-Aktie von 174 % und außergewöhnlich hohe Handelsvolumina. Diskutiert werden ein möglicher Short-Squeeze, Eindeckungen von Leerverkäufern und die Frage, ob die Käufer den Anstieg halten oder Gewinne mitnehmen. Technisch erwarten einige zunächst eine Korrektur, anschließend neue Höchststände bis etwa 500 US-Dollar; kurzfristig werden 80 US-Dollar genannt. Zugleich gibt es Skepsis gegenüber solchen Kurszielen, während die Pipeline als fundamental chancenreich gilt.

    Walmart
    Tagesperformance: -9,89 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,79 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,89 %.

    Deere
    Tagesperformance: +7,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,42 %
    Chart Deere
    ISIN: US2441991054
    WKN: 850866
    Die Deere Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,20 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -6,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: +13,56 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,12 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,02 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,10 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +5,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,58 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,53 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -5,45 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,46 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,45 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,86 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: -5,25 %
    Platz 9
    Performance 1M: -17,19 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,25 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +5,00 %
    Platz 10
    Performance 1M: +12,57 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,00 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,03 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,76 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +4,84 %
    Platz 13
    Performance 1M: +0,67 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,84 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,66 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 15
    Performance 1M: +15,79 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -4,46 %
    Platz 16
    Performance 1M: -8,91 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,93 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Autozone
    Tagesperformance: -4,32 %
    Platz 18
    Performance 1M: -6,38 %
    Chart Autozone
    ISIN: US0533321024
    WKN: 881531
    Die Autozone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,32 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 19
    Performance 1M: -5,71 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -4,19 %
    Platz 20
    Performance 1M: +2,50 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,19 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,16 %
    Platz 21
    Performance 1M: +23,93 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    IQVIA Holdings
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 22
    Performance 1M: +21,99 %
    Chart IQVIA Holdings
    ISIN: US46266C1053
    WKN: A2JSPM
    Die IQVIA Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Dow
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 23
    Performance 1M: +8,56 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,68 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 25
    Performance 1M: +14,05 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    Yum Brands
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,88 %
    Chart Yum Brands
    ISIN: US9884981013
    WKN: 909190
    Die Yum Brands Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 27
    Performance 1M: -8,39 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    TJX Companies
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: -11,69 %
    Chart TJX Companies
    ISIN: US8725401090
    WKN: 854854
    Die TJX Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    RTX Corporation Reg Shs
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 29
    Performance 1M: +11,82 %
    Chart RTX Corporation Reg Shs
    ISIN: US75513E1010
    WKN: A2PZ0R
    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 30
    Performance 1M: +0,79 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    Aptiv Registered
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 31
    Performance 1M: -15,75 %
    Chart Aptiv Registered
    ISIN: JE00BTDN8H13
    WKN: A417CC
    Die Aptiv Registered Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 32
    Performance 1M: +14,21 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 33
    Performance 1M: -1,46 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    Danaher
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 34
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 35
    Performance 1M: +15,75 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Healthpeak Pptys
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 36
    Performance 1M: -9,81 %
    Chart Healthpeak Pptys
    ISIN: US42250P1030
    WKN: A2N5NP
    Die Healthpeak Pptys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 37
    Performance 1M: +15,64 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 38
    Performance 1M: -6,27 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    CME Group Registered (A)
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 39
    Performance 1M: +6,87 %
    Chart CME Group Registered (A)
    ISIN: US12572Q1058
    WKN: A0MW32
    Die CME Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 40
    Performance 1M: +10,70 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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