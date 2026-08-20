Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 20.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den extremen Kurssprung der Moderna-Aktie von 174 % und außergewöhnlich hohe Handelsvolumina. Diskutiert werden ein möglicher Short-Squeeze, Eindeckungen von Leerverkäufern und die Frage, ob die Käufer den Anstieg halten oder Gewinne mitnehmen. Technisch erwarten einige zunächst eine Korrektur, anschließend neue Höchststände bis etwa 500 US-Dollar; kurzfristig werden 80 US-Dollar genannt. Zugleich gibt es Skepsis gegenüber solchen Kurszielen, während die Pipeline als fundamental chancenreich gilt.
Walmart
Tagesperformance: -9,89 %
Tagesperformance: -9,89 %
Platz 2
Performance 1M: -11,79 %
Performance 1M: -11,79 %
Deere
Tagesperformance: +7,20 %
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 3
Performance 1M: -5,42 %
Performance 1M: -5,42 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,12 %
Tagesperformance: -6,12 %
Platz 4
Performance 1M: +13,56 %
Performance 1M: +13,56 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,10 %
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 5
Performance 1M: -2,02 %
Performance 1M: -2,02 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +5,53 %
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 6
Performance 1M: -9,58 %
Performance 1M: -9,58 %
Carnival
Tagesperformance: -5,45 %
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 7
Performance 1M: -6,46 %
Performance 1M: -6,46 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 8
Performance 1M: -3,86 %
Performance 1M: -3,86 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -5,25 %
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 9
Performance 1M: -17,19 %
Performance 1M: -17,19 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +5,00 %
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 10
Performance 1M: +12,57 %
Performance 1M: +12,57 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 11
Performance 1M: -3,03 %
Performance 1M: -3,03 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 12
Performance 1M: +1,76 %
Performance 1M: +1,76 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 13
Performance 1M: +0,67 %
Performance 1M: +0,67 %
The Mosaic
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 14
Performance 1M: -1,66 %
Performance 1M: -1,66 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 15
Performance 1M: +15,79 %
Performance 1M: +15,79 %
NRG Energy
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 16
Performance 1M: -8,91 %
Performance 1M: -8,91 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 17
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
Autozone
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 18
Performance 1M: -6,38 %
Performance 1M: -6,38 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -4,21 %
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 19
Performance 1M: -5,71 %
Performance 1M: -5,71 %
Best Buy
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 20
Performance 1M: +2,50 %
Performance 1M: +2,50 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 21
Performance 1M: +23,93 %
Performance 1M: +23,93 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 22
Performance 1M: +21,99 %
Performance 1M: +21,99 %
Dow
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 23
Performance 1M: +8,56 %
Performance 1M: +8,56 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 24
Performance 1M: +10,68 %
Performance 1M: +10,68 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 25
Performance 1M: +14,05 %
Performance 1M: +14,05 %
Yum Brands
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 26
Performance 1M: -3,88 %
Performance 1M: -3,88 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 27
Performance 1M: -8,39 %
Performance 1M: -8,39 %
TJX Companies
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 28
Performance 1M: -11,69 %
Performance 1M: -11,69 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 29
Performance 1M: +11,82 %
Performance 1M: +11,82 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 30
Performance 1M: +0,79 %
Performance 1M: +0,79 %
Aptiv Registered
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 31
Performance 1M: -15,75 %
Performance 1M: -15,75 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 32
Performance 1M: +14,21 %
Performance 1M: +14,21 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 33
Performance 1M: -1,46 %
Performance 1M: -1,46 %
Danaher
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 34
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 35
Performance 1M: +15,75 %
Performance 1M: +15,75 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 36
Performance 1M: -9,81 %
Performance 1M: -9,81 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 37
Performance 1M: +15,64 %
Performance 1M: +15,64 %
Bunge Global
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 38
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 39
Performance 1M: +6,87 %
Performance 1M: +6,87 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 40
Performance 1M: +10,70 %
Performance 1M: +10,70 %
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