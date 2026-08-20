Fielmann Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 20.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Fielmann Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,53 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Fielmann Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fielmann ist führender Optiker im DACH-Raum, fokussiert auf Brillen, Kontaktlinsen, Hörakustik und Services (Sehtests, Beratung, Versicherung). Starke Filialpräsenz plus wachsender Online-Vertrieb. Wichtige Wettbewerber: Apollo, Mister Spex, regionale Optikerketten. USP: Kombination aus Preisführerschaft, breitem Sortiment, Kulanzgarantien und hoher Markenbekanntheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fielmann Verluste von -4,54 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um -3,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Fielmann bisher ein Minus von -4,43 %.

Während Fielmann deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %. Damit gehört Fielmann heute zu den auffälligeren Werten.

Fielmann Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,62 % 1 Monat +4,26 % 3 Monate -4,54 % 1 Jahr -25,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Fielmann Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 22:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Jahresprognose wegen schwacher Konsumstimmung in Deutschland: Das Umsatzwachstum 2026 wird nun mit 2–5 % und das bereinigte EBITDA mit 560–580 Mio. Euro erwartet. Nach dem Kursrutsch von rund 5 % halten einige die Reaktion für überzogen, andere sehen weiteres Rückschlagpotenzial bis 33 Euro. Technisch stehen die Unterstützung bei 38,72 Euro sowie mögliche Ziele von 44 Euro im Fokus.

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. So soll der Umsatz 2026 nun …

Fielmann dämpft seine Erwartungen für 2026: Schwache Konsumlaune in Deutschland belastet Umsatz und Ergebnis, während das Wachstum im Ausland an Fahrt gewinnen soll.

Fielmann Group trims its 2026 outlook as German demand softens, adjusting sales and profit targets while banking on cost discipline and future international growth.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. EssilorLuxottica notiert im Minus, mit -1,59 %. HOYA notiert im Minus, mit -2,37 %.

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Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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