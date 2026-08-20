ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Walmart, Anleiherenditen und Ölpreise belasten
- Walmart-Zahlen und Ölpreise belasten US-Börsen
- Dow Jones fällt unter 53.000 Punkte auf Monatstief
- US-Schulden übersteigen erstmals 40 Billionen Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Geschäftszahlen von Walmart sowie erneut gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen haben am Donnerstag dem US-Aktienmarkt zugesetzt. Der Dow Jones Industrial fiel unter die Marke von 53.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats. Aus dem Handel ging der Leitindex mit minus 1,32 Prozent auf 52.759,21 Zähler nur knapp über dem Tagestief.
Der techlastige Nasdaq 100 sank um 0,72 Prozent auf 29.213,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 sah es mit minus 0,87 Prozent auf 7.641,16 Zähler nicht besser aus.
Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. Diese zogen am Donnerstag wieder an. Bond-Buybacks verbesserten die Marktmechanik, nicht aber die Schuldentragfähigkeit, kommentierte dies der Kapitalmarktexperte Serge Nussbaumer vom schweizerischen Wertpapierhaus Maverix.
Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Land mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht.
Die Umsätze von Walmart auf dem wichtigen Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs des weltweit größten Filial-Einzelhändlers fiel um 9,2 Prozent. Der Konzern stellte zudem für das dritte Quartal ein geringeres Wachstum in Aussicht. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.
Ganz anders sah es beim Landmaschinen- und Traktorbauer Deere & Co aus, der mit seinen Quartalszahlen überzeugte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um 6,9 Prozent.
Die Aktien von Moderna zollten ihrem Kursfeuerwerk vom Vortag mit einem Plus von 177 Prozent Tribut und verloren am Donnerstag fast ein Viertel, ihrem höchsten Tagesverlust überhaupt. Zur Wochenmitte hatten sie wegen einer erfolgreichen Studie mit Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff die Anleger begeistert.
Advance Auto Parts brachen um rund ein Viertel ein. Der Kfz-Ersatzteilanbieter hatte mit seinem Quartalsumsatz die Schätzungen von Analysten verfehlt.
Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das ließ den Aktienkurs um 9,2 Prozent sinken. Am Vortag hatten die Papiere im Zuge starker Quartalszahlen von Estee Lauder noch deutlich auf den höchsten Stand seit Anfang Februar angezogen./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie
Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,67 % und einem Kurs von 36,25 auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um +178,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +185,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 45,56 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00USD.
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Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
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bevor wieder Beschwerden aufkommen von wegen "hier ist nix mehr los" will ich auch einen kurzen Bericht meines Tuns der letzten Tage/Wochen abgeben...😎
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
120,00 EUR+4,803%+5,50
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Talanx erhöht Ausblick nach Rekord-Halbjahr
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-erhoeht-ausblick-nach-rekord-halbjahr-ce7859dedc88f621
--Gewinn 2026 nun "deutlich über" 2,7 Mrd Euro gesehen
--Nettogewinn steigt im 1. Halbjahr, sinkt im 2. Quartal
--1H-Ergebnisbeitrag der Erstversicherung über 50 Prozent
DOW JONES--Talanx hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Großschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert. Der Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn trotz eines schwächeren zweiten Quartals stärker als erwartet und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.
Vorbörslich wird die Aktie auf Tradegate 2,4 Prozent höher gehandelt.
Für das laufende Jahr rechnet Talanx nun mit einem Nettogewinn (Konzernergebnis) von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von rund 2,7 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro im Vorjahr ausgegangen. Die Eigenkapitalrendite wird weiterhin bei etwa 19 Prozent gesehen. Im ersten Halbjahr lag sie mit 21,5 Prozent deutlich über dem Zielwert. Der Versicherungsumsatz soll währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.
In den ersten sechs Monaten stieg der Nettogewinn um 9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,46 Milliarden Euro gerechnet. Die Erstversicherungsgeschäfte trugen 52 Prozent zum Gewinn bei.
Im zweiten Quartal sank der Nettogewinn allerdings um 6 Prozent auf 724 Millionen Euro, was einem leichten Gewinnrückgang bei der Rückversicherungstochter Hannover Rück geschuldet war, die ihre Ergebnisse am Mittwoch vorgelegt hatte.
Der Versicherungsumsatz stagnierte im ersten Halbjahr nahezu bei 24,3 Milliarden Euro, legte bereinigt um Wechselkurseffekte aber um 3 Prozent zu. Das um Wechselkurseffekte bereinigte versicherungstechnische Finanz- und Kapitalanlageergebnis stieg auf 1,03 Milliarden von 848 Millionen Euro. Das EBIT kletterte um 11 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro.
Die Belastung aus Großschäden für den Talanx-Konzern sank im Halbjahr auf 942 Millionen von 1,13 Milliarden Euro im Vorjahr und lag damit unterhalb des gebuchten Großschadensbudgets.
Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Versicherung verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 88,7 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 Prozent arbeitet eine Versicherung profitabel.
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