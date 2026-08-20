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    Noram treibt aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung voran, um aktuelle Branchenstandards und das erweiterte Potenzial an kritischen Mineralen zu berücksichtigen

    Noram treibt aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung voran, um aktuelle Branchenstandards und das erweiterte Potenzial an kritischen Mineralen zu berücksichtigen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, British Columbia – 20. August 2026 / IRW-Press / Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | FWB: N7R) („Noram“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seinen Aktionären ein Unternehmensupdate bereitzustellen, in dem die jüngsten Fortschritte auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt für kritische Minerale, Zeus, im Clayton Valley, Nevada, sowie die Prioritäten des Unternehmens bei der weiteren Entwicklung eines der größten Lithiumerschließungsprojekte in den Vereinigten Staaten dargelegt werden.

     

    „Unser Team hat das Projekt Zeus diszipliniert vorangetrieben und gleichzeitig durch umsichtiges Kapitalmanagement den Shareholder-Value gewahrt“, sagte Sandy MacDougall, Chairman und Direktor.

     

    „Anstatt in einer der für den Junior-Bergbausektor schwierigsten Phasen auf den Kapitalmärkten der jüngeren Geschichte wiederholt Eigenkapitalfinanzierungen anzustreben, haben wir uns darauf konzentriert, die technische Qualität des Projekts zu verbessern und eine starke Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten. Noram hat Global Resource Engineers (GRE) beauftragt, die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Zeus zu aktualisieren. Diese Aktualisierung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Zeus dar.

     

    Ebenso wichtig ist, dass die derzeit in Arbeit befindliche aktualisierte Studie den Beitrag weiterer auf dem Projekt Zeus identifizierter kritischer Minerale bewerten wird. Wir sind der Ansicht, dass Zeus das Potenzial hat, sich weit über ein eigenständiges Lithiumprojekt hinaus zu einer umfassenderen Erschließungsmöglichkeit für kritische Minerale zu entwickeln und damit die nordamerikanische inländische Versorgungskette zu unterstützen.

     

    Das Unternehmen bekennt sich weiterhin zu einer disziplinierten Kapitalallokation, technischer Exzellenz und der Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre, während wir eines der bedeutendsten Erschließungsprojekte für kritische Minerale in Nevada vorantreiben.“

     

    Die aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), die für Ende Oktober erwartet wird, berücksichtigt signifikante technische, ingenieurtechnische und metallurgische Arbeiten, die seit der letzten PEA des Unternehmens im Jahr 2021 abgeschlossen wurden. Die aktuelle Studie geht von einem langfristigen Preis von von 24.000 US$ pro Tonne Lithiumkarbonat (LCE) aus, was den Annahmen entspricht, die in mehreren aktuellen technischen Studien von Wettbewerbern zugrunde gelegt wurden. Darüber hinaus wird die aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung überarbeitete Parameter zur Tagebauoptimierung berücksichtigen, darunter einen niedrigeren Cut-off-Gehalt als bisher verwendet, sowie aktualisierte Kriterien für die Bergbauplanung und technische Kriterien. Die aktualisierte Studie wird zudem den potenziellen Beitrag weiterer Nebenprodukte aus kritischen Mineralen bewerten, darunter Cäsium, Rubidium und Kali, sofern dies durch laufende geologische, metallurgische und wirtschaftliche Analysen gestützt wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese umfassendere Bewertung die fortgesetzte Entwicklung des Projekts Zeus von einem Lithiumerschließungsprojekt hin zu einem strategisch bedeutenden Projekt für kritische Minerale widerspiegelt. „Aus früheren vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen geht hervor, dass Zeus über eine Ressource von mehreren hundert Millionen Tonnen lithiumreicher Tonerde verfügt und diese, je nach Cut-off-Gehalt, möglicherweise sogar mehr als 1 Milliarde Tonnen beträgt“, erklärte Brad Peek, Vice President of Exploration bei Noram.

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