Holcim übernimmt Fermacell – starker Deal für das Baugeschäft
Holcim stärkt sein Europa-Geschäft: Mit der Übernahme von Fermacell setzt der Baustoffkonzern konsequent auf nachhaltige Lösungen für Wände, Böden und Brandschutz.
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- Holcim übernimmt Fermacell von James Hardie Industries und erweitert damit sein Geschäft mit nachhaltigen Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen.
- Fermacell erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro und ist mit den Marken fermacell und Aestuver in Europa etabliert.
- Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende und betreibt sechs Produktionsstandorte in 13 europäischen Märkten.
- Der Transaktionswert beträgt 840 Millionen Euro; Holcim erwartet ab dem dritten Jahr jährliche EBITDA-Synergien von rund 22 Millionen Euro.
- Die Übernahme soll bereits im ersten Jahr positiv zum Gewinn je Aktie beitragen und unterstützt Holcims Strategie „NextGen Growth 2030“ sowie den Ausbau des Bereichs Building Solutions.
- Der Abschluss steht noch unter üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.
Der Kurs von Holcim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.
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