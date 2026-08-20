🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Holcim übernimmt Fermacell – starker Deal für das Baugeschäft

    Holcim stärkt sein Europa-Geschäft: Mit der Übernahme von Fermacell setzt der Baustoffkonzern konsequent auf nachhaltige Lösungen für Wände, Böden und Brandschutz.

    Holcim übernimmt Fermacell – starker Deal für das Baugeschäft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Holcim übernimmt Fermacell von James Hardie Industries und erweitert damit sein Geschäft mit nachhaltigen Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen.
    • Fermacell erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro und ist mit den Marken fermacell und Aestuver in Europa etabliert.
    • Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende und betreibt sechs Produktionsstandorte in 13 europäischen Märkten.
    • Der Transaktionswert beträgt 840 Millionen Euro; Holcim erwartet ab dem dritten Jahr jährliche EBITDA-Synergien von rund 22 Millionen Euro.
    • Die Übernahme soll bereits im ersten Jahr positiv zum Gewinn je Aktie beitragen und unterstützt Holcims Strategie „NextGen Growth 2030“ sowie den Ausbau des Bereichs Building Solutions.
    • Der Abschluss steht noch unter üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.

    Der Kurs von Holcim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.


    Holcim

    -0,01 %
    -3,14 %
    -8,56 %
    -3,01 %
    +4,27 %
    +136,60 %
    +206,30 %
    +216,67 %
    +371,54 %
    ISIN:CH0012214059WKN:869898
    Holcim direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Holcim übernimmt Fermacell – starker Deal für das Baugeschäft Holcim stärkt sein Europa-Geschäft: Mit der Übernahme von Fermacell setzt der Baustoffkonzern konsequent auf nachhaltige Lösungen für Wände, Böden und Brandschutz.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     