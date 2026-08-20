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    Krim

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    Zwei Tote bei ukrainischem Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote bei ukrainischem Angriff auf der Krim
    • Drei Verletzte im Umland der Stadt Simferopol
    • Russland nutzt die annektierte Krim militärisch
    Krim - Zwei Tote bei ukrainischem Angriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Angriff sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim nach Angaben der Besatzungsbehörden zwei Menschen getötet worden. Weitere drei seien bei der Attacke im Umland der Stadt Simferopol verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Andernorts gebe es einen weiteren Verletzten. Details nannte Aksjonow nicht.

    Die Ukraine verteidigt sich seit knapp viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Russland hatte die Krim bereits 2014 annektiert und nutzt sie als Aufmarschgebiet und Nachschubbasis. Kiew greift daher immer wieder auch Ziele auf der Halbinsel an./ksr/DP/he






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