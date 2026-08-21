Nach 60-Prozent-Rallye: Jetzt zieht bei dieser Öl-Aktie auch das Kursziel an

Die Analysten von Berenberg reagieren mit einer deutlichen Anhebung des Kursziels von 22 auf 25,50 Euro, die Einstufung bleibt aber bei Hold. Auf dem aktuellen Kursniveau wäre damit nach der starken Rallye kaum noch Sprit im Tank.

Der italienische Energiekonzern Eni zählt derzeit zu den Gewinnern im europäischen Öl- und Gassektor. Binnen zwölf Monaten kletterte der Kurs um mehr als 60 Prozent und ließ die meisten Wettbewerber hinter sich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Shell, TotalEnergies, BP und Equinor ist Eni der fünftgrößte europäische Ölkonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 70 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite von etwa 5 Prozent gehört ebenfalls zu den besten Werten im Sektor.

Treiber der Hausse des vergangenen Jahres ist vor allem die erfolgreiche Exploration. In den Jahren 2024 und 2025 lag die Reservenersatzquote über 150 Prozent, was die Produktion bis 2030 auf eine solide Basis stellt. Hinzu kommt das Satelliten-Modell: Über Beteiligungen wie Azule und Searah lagern die Italiener Wachstum in Gemeinschaftsunternehmen aus, was Kapital schont und dennoch Erträge liefert. Verkäufe von Unternehmensanteilen brachten zusätzliche Mittel für einen größeren Aktienrückkauf im laufenden Jahr.

Ein wichtiger Umbauschritt steht im dritten Quartal an: Die Sparte Plenitude soll dann aus der Konzernbilanz gelöst werden, während das Searah-Gemeinschaftsunternehmen bereits eingerechnet ist. Der Ergebnisbeitrag der Beteiligungen dürfte dadurch bis 2027 auf rund 40 Prozent des Nettogewinns steigen.

Berenberg mahnt jedoch, steigende Zinskosten in diesen Gesellschaften könnten auf Erträge und Ausschüttungen durchschlagen, sollte dort stark investiert werden.

Wegen besserer Aussichten in Exploration und im nachgelagerten Geschäft heben die Analysten ihre Gewinnschätzungen an, für 2026 um gut 6 Prozent, für 2027 um mehr als 11 Prozent. Als Risiken nennen sie schwächere Rohstoffpreise, mögliche Verzögerungen bei der Satellitenstrategie sowie verwässernde Übernahmen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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