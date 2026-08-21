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    yomo erhält erste Banklizenz und ist bereit, den Wandel im digitalen Bankwesen in Ägypten anzuführen

    Die von der CIB unterstützte digitale Banking-Plattform yomo soll Millionen von Ägyptern im In- und Ausland die Verwaltung ihrer Finanzen vereinfachen, zugänglicher machen und ihnen mehr Handlungsspielraum verschaffen

    KAIRO, 21. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Commercial International Bank – Ägypten (CIB) gibt bekannt, dass die Bank heute von der ägyptischen Zentralbank eine vorläufige Genehmigung zur Gründung der yomo digital bank erhalten hat, was im Einklang mit dem 2023 eingeführten Rahmenwerk für digitale Banken in Ägypten steht. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des ägyptischen Bankensektors – einen Meilenstein, bei dem eine neue Generation digital orientierter Banken dafür sorgt, dass Bankgeschäfte für Millionen von Menschen einfacher, intuitiver und zugänglicher werden, ganz gleich, ob sie ihre täglichen Finanzen verwalten, für die Zukunft sparen oder Unternehmen aufbauen, die das Wirtschaftswachstum in ganz Ägypten vorantreiben.

    Rashwan Hammady, CEO of yomo

    Gestützt auf die Stärke, die Unternehmensführung und die fünfzigjährige Tradition der CIB im Bankwesen möchte yomo das Vertrauen in Ägyptens führende Privatbank mit der Schnelligkeit, der Zugänglichkeit und der Kundenorientierung einer von Grund auf digital ausgerichteten Bank verbinden. Die Genehmigung ermöglicht es yomo, vor der Einführung seiner Dienste – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – in die nächste Phase der operativen, technologischen und kundenbezogenen Vorbereitung einzutreten.

    Hisham Ezz Al-Arab, Konzernchef der CIB, erklärte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Einführung von yomo den Aktionären der CIB im Rahmen unserer bereits angekündigten Fünfjahresstrategie große geschäftliche Chancen eröffnet. Mit der Unterstützung der Einführung von yomo verfolgt die CIB das Ziel, es Ägyptern überall im Land zu erleichtern, ein vollständig digitales Bankerlebnis zu genießen. Der ägyptische Bankensektor ist bestens aufgestellt, um von den zunehmenden Wachstumschancen zu profitieren, die wir im Massenkundensegment sowie im Segment der Klein- und Kleinstunternehmen beobachten, und die digitale Banking-Plattform yomo rückt die CIB in den Mittelpunkt dieser Chancen."

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    PR Newswire (dt.)
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    yomo erhält erste Banklizenz und ist bereit, den Wandel im digitalen Bankwesen in Ägypten anzuführen Die von der CIB unterstützte digitale Banking-Plattform yomo soll Millionen von Ägyptern im In- und Ausland die Verwaltung ihrer Finanzen vereinfachen, zugänglicher machen und ihnen mehr Handlungsspielraum verschaffenKAIRO, 21. August 2026 …
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