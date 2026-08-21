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    Blue Moon Metals erhält die Genehmigung zur Wasserverschmutzungskontrolle, die Baugenehmigung für die Abraumlagerstätte und hinterlegt eine Sanierungskaution, wodurch der Baubeginn bei seinem Springer-Wolframprojekt

    Blue Moon Metals erhält die Genehmigung zur Wasserverschmutzungskontrolle, die Baugenehmigung für die Abraumlagerstätte und hinterlegt eine Sanierungskaution, wodurch der Baubeginn bei seinem Springer-Wolframprojekt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TORONTO, Ontario – 20. August 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM)  https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metal ... freut sich bekannt zu geben, dass die Nevada Division of Environmental Protection („NDEP“), über ihr Bureau of Mining Regulation and Reclamation die Wasserverschmutzungskontrollgenehmigung („WPCP“) und die Rekultivierungsgenehmigung für sein Springer-Wolframprojekt („Springer“ oder das „Projekt“) in Pershing County, Nevada, auf den Namen des Unternehmens übertragen hat und dass die Rekultivierungs- und Stilllegungskaution für das Projekt genehmigt und hinterlegt wurde. Die WPCP und die Rekultivierungsgenehmigung sind die wichtigsten staatlichen Umweltgenehmigungen für die Erschließung von Bergwerken in Nevada und regeln den Bau, den Betrieb und die Stilllegung der Anlagen eines Bergwerks. Mit der WPCP, der Rekultivierungsgenehmigung und der hinterlegten Rekultivierungskaution ist das Unternehmen berechtigt, mit den Bauarbeiten in Springer zu beginnen, einschließlich der Sanierung der bestehenden Aufbereitungsanlage und der im Rahmen dieser Genehmigungen genehmigten Aktivitäten.

     

    BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG DES BAUS DER ABFALLLAGERANLAGE

     

    Die Pläne und Leistungsbeschreibungen für die Abraumlagerstätte des Projekts wurden zuvor vom Nevada State Engineer genehmigt, und die Anlage ist in der geplanten Form gemäß dem WPCP und der Rekultivierungsgenehmigung zugelassen. Das Unternehmen hat eine formelle Entwurfsprüfung durch ein unabhängiges externes Ingenieurbüro abgeschlossen und nach direkter Abstimmung mit der Abteilung für Dammsicherheit der Nevada Division of Water Resources („NDWR“) auf Anweisung der Behörde eine Baugenehmigungsmitteilung zusammen mit dem technischen Prüfbericht eingereicht. Das Unternehmen erhielt am 18. August 2026 die formelle Genehmigung der Baumeldung, sodass der Bau des Absetzdamms planmäßig beginnen kann.

     

    Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärte: „Seit dem Abschluss des Kaufs von Springer im Februar hat unser Team zügig und gewissenhaft daran gearbeitet, das Projekt voranzutreiben. Mit diesen Genehmigungen in der Hand sind wir bereit, mit dem Bau zu beginnen, und liegen im Zeitplan für eine Inbetriebnahme Ende 2027, wodurch die Wolframproduktion wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. Springer wird Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum in Pershing County schaffen, die Abhängigkeit der USA von Wolframiimporten verringern und stellt einen wichtigen Schritt für das Wachstum von Blue Moon als Produzent kritischer Mineralien dar.“

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