Der KI-Agenten-Thriller: SAP liefert, C3.ai strauchelt – und Miivo AI hat Ambitionen auf die Hauptrolle Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI. Monatelang galt der größte deutsche Softwarekonzern SAP als Hauptverdächtiger in einer Branche, der KI-Agenten das Geschäftsmodell zerstören sollten – bis die Quartalszahlen dem Fall eine …



