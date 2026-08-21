Gold auf 5.200 USD und Minenaktien vor Allzeithochs! Barrick Mining, Pan American Silver, Endeavour Silver, Newmont, Desert Gold! Gold auf 5.200 USD je Unze und Minenaktien auf ein neues Allzeithoch? Unterstützung erhält das positive Bild auch von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank bleibt trotz der zwischenzeitlich hohen Volatilität konstruktiv für Gold und sieht den Preis …



