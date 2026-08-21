Gold auf 5.200 USD und Minenaktien vor Allzeithochs! Barrick Mining, Pan American Silver, Endeavour Silver, Newmont, Desert Gold!
Gold auf 5.200 USD je Unze und Minenaktien auf ein neues Allzeithoch? Unterstützung erhält das positive Bild auch von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank bleibt trotz der zwischenzeitlich hohen Volatilität konstruktiv für Gold und sieht den Preis …
Foto: esg-aktien.de
Gold auf 5.200 USD je Unze und Minenaktien auf ein neues Allzeithoch? Unterstützung erhält das positive Bild auch von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank bleibt trotz der zwischenzeitlich hohen Volatilität konstruktiv für Gold und sieht den Preis zum Jahresende 2026 bei 5.200 USD je Unze. Gegenüber dem aktuellen Niveau würde dies noch deutliches Aufwärtspotenzial bedeuten. Ein deutscher Edelmetallexperte sieht neue Allzeithochs bei Minenaktien. Dies dürfte auch für Barrick Mining gelten. Der Konzern hat sich mit Newmont geeinigt, erhält eine Milliardenzahlung und macht einen Schritt in Richtung Börsengang seiner US-Aktivitäten. Für Desert Gold könnte das Timing nicht besser sein. Das Unternehmen scheint die Goldproduktion genau in die neue Goldrally hineinzustarten.
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