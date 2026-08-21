Zweiter Stimmungstest im Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rennen um die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres geht in die nächste Runde. Der UN-Sicherheitsrat soll laut Diplomatenkreisen an diesem Freitag um 10.00 Uhr (16.00 MESZ) zu einer weiteren Probeabstimmung über die Personalie zusammenkommen. Die Abstimmung ist geheim. Auf den Stimmungstest könnten noch weitere folgen.

Der Sicherheitsrat ernennt einen Kandidaten mit mindestens 9 Stimmen der 15 Mitglieder. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates können Kandidaten mit einem Veto verhindern. António Guterres Amtsperiode endet am 31. Dezember.