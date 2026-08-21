Kaum Bewegung nach viertägigem Rückschlag

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SCALPING IDEEN · 20.08.2026 — MORGEN

DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild

hier nur Quellen und Hinweise

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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)

- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)

- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne

- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):

https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze

- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke

wurde getestet und wieder abgewiesen.

MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)

- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33

- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08

- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)

RAHMEN

- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.

- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.

- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).

TERMINE HEUTE (MESZ)

- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht

- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator

https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684

US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)

- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)

https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX

HINWEISE

- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):

https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax

- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.

- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.

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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.