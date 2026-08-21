Siegfried Delivers Profitable Growth, Reaffirms Outlook
Siegfried enters H1 2026 on a growth trajectory, lifting sales, margins and profits while expanding its global footprint and advancing key strategic investments.
Foto: adobe.stock.com
- Siegfried’s net sales rose to CHF 633 million in H1 2026, up 4.8% in local currencies and 2.2% in Swiss francs.
- Core EBITDA increased to CHF 142 million, while the margin improved to 22.4% from 21.6%.
- Core net profit grew 3.8% to CHF 68.2 million, despite operating cash flow declining to CHF 93.7 million.
- The company completed the acquisition of three drug-substance sites in the US and Australia, with integration progressing as planned and strong customer interest.
- Strategic investments advanced, including the new Minden manufacturing facility, expanded capacity, and DINAMIQS’s Swissmedic license for viral-vector production.
- Siegfried confirmed its 2026 outlook: high-single-digit sales growth in local currencies and a core EBITDA margin above 23%, excluding M&A for the mid-term growth target.
+0,53 %
-0,38 %
+9,13 %
-3,36 %
-10,27 %
+5,09 %
+3,63 %
+351,45 %
-36,98 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte