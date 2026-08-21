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    Siegfried Delivers Profitable Growth, Reaffirms Outlook

    Siegfried enters H1 2026 on a growth trajectory, lifting sales, margins and profits while expanding its global footprint and advancing key strategic investments.

    Siegfried Delivers Profitable Growth, Reaffirms Outlook
    Foto: adobe.stock.com
    • Siegfried’s net sales rose to CHF 633 million in H1 2026, up 4.8% in local currencies and 2.2% in Swiss francs.
    • Core EBITDA increased to CHF 142 million, while the margin improved to 22.4% from 21.6%.
    • Core net profit grew 3.8% to CHF 68.2 million, despite operating cash flow declining to CHF 93.7 million.
    • The company completed the acquisition of three drug-substance sites in the US and Australia, with integration progressing as planned and strong customer interest.
    • Strategic investments advanced, including the new Minden manufacturing facility, expanded capacity, and DINAMIQS’s Swissmedic license for viral-vector production.
    • Siegfried confirmed its 2026 outlook: high-single-digit sales growth in local currencies and a core EBITDA margin above 23%, excluding M&A for the mid-term growth target.


    Siegfried Holding

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    ISIN:CH1429326825WKN:A41BKT
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