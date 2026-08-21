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    So viele Spiele des DFB-Pokals im Free-TV wie noch nie

    Für Sie zusammengefasst
    • So viele DFB-Pokalspiele wie nie laufen im Free-TV
    • RTL zeigt nach der Sky-Übernahme drei Spiele gratis
    • Sechs Partien und der Supercup laufen im Free-TV
    So viele Spiele des DFB-Pokals im Free-TV wie noch nie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es so viele Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen wie noch nie. Das liegt vor allem am Sender RTL, der nach der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky drei Begegnungen parallel im Free-TV zeigt. Alle 32 Partien des Cupwettbewerbs gibt es sowohl für Sky-Kunden als auch für Abonnenten des ebenfalls kostenpflichtigen Portals RTL+.

    Insgesamt sechs Spiele können Fußballfans ohne Zusatzkosten sehen. Dazu kommt noch der Supercup, der ebenfalls im Free-TV läuft. Zum Auftakt zeigt das ZDF am Freitag (20.45 Uhr) das Spiel Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart.

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    Weiter geht es am Samstag (15.30 Uhr) bei RTL mit dem Gastspiel von Zweitligist Hertha BSC beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Beim Supercup mit der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München geht später Sat.1 auf Sendung (20.45 Uhr).

    Bayern und Dortmund gleich zweimal live

    Das nächste RTL-Spiel ist am Montag (18.00 Uhr) das Gastspiel des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Anschließend überträgt die ARD den Auftritt von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 beim Halleschen FC (20.45 Uhr).

    Eine Woche später geht es mit den beiden verbleibenden Partien der ersten Runde weiter. Borussia Dortmunds Gastspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg am 1. September (20.45 Uhr) läuft bei RTL. Am Tag danach ist wieder die ARD dran und überträgt das Spiel des FC Bayern München beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (20.45 Uhr)./mrs/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 31,45 auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -1,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -7,79 %/+17,65 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angespannte finanzielle Ausgangslage des BVB im Transfermarkt: Für ein Wettbieten um El Mala fehle offenbar das nötige Kapital; zugleich werden seine mögliche Bewertung von rund 30 Mio. Euro und das Risiko eines Wertverlusts diskutiert. Verkäufe von Sabitzer und Chukwuemeka könnten Gehaltskosten senken, wobei Sabitzers hohes Gehalt einen Wechsel erschwert. Als Alternativen gelten günstigere Neuzugänge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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