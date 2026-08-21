GKB-Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gestiegen – das steckt dahinter
Rekordhalbjahr für die Graubündner Kantonalbank: Mit starkem Gewinnwachstum, hoher Effizienz und solider Kapitalbasis setzt die GKB 2026 neue Bestmarken.
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- Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzerngewinn von 137,2 Mio. Franken – ein Plus von 18,2 % und das beste Halbjahresergebnis ihrer Geschichte.
- Der Geschäftsertrag stieg um 11,2 % auf 286,3 Mio. Franken. Dazu trugen insbesondere der Zinserfolg (+9,3 %) sowie das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+13,5 %) bei; der zinsunabhängige Geschäftsanteil erreichte 40,1 %.
- Trotz Investitionen in die digitale Transformation erhöhte sich der Geschäftsaufwand lediglich um 3,0 %. Die Cost/Income-Ratio lag bei 46,8 % und bestätigt die hohe Effizienz der Bank.
- Das Geschäftsvolumen wuchs leicht auf 78,9 Mrd. Franken. Die Kundenausleihungen nahmen um 0,1 Mrd. Franken zu, während das Stammhaus 0,7 Mrd. Franken Nettoneugeld gewann.
- Die GKB verfügt über eine starke Kapitalbasis mit 3,0 Mrd. Franken Eigenkapital. Die CET-1-Kapitalquote stieg auf 20,2 % und erfüllt die regulatorischen Anforderungen deutlich.
- Aufgrund des erfolgreichen ersten Halbjahres hebt die GKB ihren Ausblick an und erwartet für 2026 einen Gewinn über dem Vorjahresniveau. Zudem soll die Tochtergesellschaft BZ Bank stärker als Spezialistin für aktienbasierte Lösungen positioniert werden.
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