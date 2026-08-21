JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 151,5EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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