JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 02:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:03 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 25,11EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Wendy Liu

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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