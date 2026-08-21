JEFFERIES stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman resümierte am Donnerstag die jüngsten Halbjahresergebnisse sowie den Entwurf der Bundesnetzagentur für die kommende fünfte Regulierungsperiode der Gasnetze. Er sieht weiter ein Chancen-Übergewicht und noch Spielraum für die Gewinnerwartungen am Markt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 17,55EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,70

Kursziel alt: 22,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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