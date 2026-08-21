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    DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht

    Für Sie zusammengefasst
    • DSM-Firmenich verklagt chinesische Unternehmen
    • Streit um Patent zur Herstellung von Sclareol
    • Konzern fordert Nutzungsstopp und Schadenersatz
    DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KAISERAUGST (dpa-AFX) - DSM-Firmenich hat in China eine Patentverletzungsklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eingereicht. Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen. Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten./ra/cg/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DSM-Firmenich Aktie

    Die DSM-Firmenich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 90,08 auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DSM-Firmenich Aktie um -0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von DSM-Firmenich bezifferte sich zuletzt auf 22,85 Mrd..

    DSM-Firmenich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6855. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00EUR.






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