JPMORGAN stuft Evonik auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebitda) des dritten Quartals um 16 Prozent an. Er begründet dies in erster Linie mit den Preisen für das Tierfuttereiweiß Methionin. Für das Gesamtjahr sieht er sich nun am oberen Ende der Zielspanne des Konzerns und leicht über dem Konsens. Udeshi ist überrascht, dass sich die Methionin-Preise nicht schneller normalisiert haben. Er würde aber nicht unterschreiben, dass das aktuelle Niveau auch 2027 und darüber hinaus zu halten sei. Er begründet dies mit herausfordernden Aussichten für Angebot und Nachfrage./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,30EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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