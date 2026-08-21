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    Rallye geht weiter

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    XRP steigt fast 40 Prozent in 2 Tagen, Bitcoin knackt 79.000 US-Dollar

    Ein weiterer Milliarden-Short-Squeeze treibt Krypto nach oben. XRP gehört zu den größten Gewinnern, während auch Bitcoin und Ethereum ihre Rallye fortsetzen.

    Für Sie zusammengefasst
    • XRP steigt stark, Bitcoin knackt 75.000 Dollar
    • Milliarden-Liquidationen treiben den Short-Squeeze
    • Nachhaltigkeit hängt von echter Nachfrage ab
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rallye geht weiter - XRP steigt fast 40 Prozent in 2 Tagen, Bitcoin knackt 79.000 US-Dollar
    Foto: Dall-E

    XRP notiert am Freitagvormittag 20,76 Prozent im Plus bei 1,39 US-Dollar und baut sein Plus innerhalb von nur zwei Tagen auf 38,50 Prozent aus. Auch Bitcoin setzt seinen steilen Anstieg fort und durchbricht die Marke von 79.000 US-Dollar.

    Damit steigt die Kryptowährung weitere 10,77 Prozent auf 79.463 US-Dollar. Auf 48-Stunden-Sicht steht ein Gewinn von 26,37 Prozent zu Buche. Ethereum zieht ebenfalls an und erreicht 2.445 US-Dollar. Innerhalb von zwei Tagen verteuert sich Ethereum um 30,33 Prozent.

    Mehr als 60 der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegen auf 48-Stunden-Sicht zweistellig im Plus. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors steigt um weitere 7,56 Prozent auf 2,61 Billionen US-Dollar.

    Short-Squeeze verstärkt die Rallye

    Ein wesentlicher Treiber ist die massive Bereinigung am Derivatemarkt. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden Short-Positionen im Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar liquidiert und trafen mehr als 140.000 Trader. Bereits am Donnerstag waren Short-Wetten in Milliardenhöhe aus dem Markt gespült worden. Damit summieren sich die Liquidationen bärischer Positionen innerhalb von zwei Tagen auf mehrere Milliarden US-Dollar.

    Zusätzlichen Rückenwind lieferte Washington. US-Präsident Donald Trump drängte den Kongress bei einer Veranstaltung im Weißen Haus auf Fortschritte beim Digital Asset Market Clarity Act. An dem Treffen nahmen unter anderem Führungskräfte aus der Kryptobranche teil.

    Jetzt muss echte Nachfrage folgen

    Nicht alle Marktbeobachter sind von der Nachhaltigkeit der Rallye überzeugt. Shawn Young, Chefanalyst bei MEXC Research, hält die Reaktion für überzogen. Seiner Einschätzung nach haben die jüngsten Entwicklungen vor allem einen bereits stark einseitig positionierten Markt getroffen und dadurch den Short-Squeeze ausgelöst.

    Der starke Anstieg sei daher bislang stärker durch die Bereinigung am Derivatemarkt als durch eine grundlegende Verbesserung des fundamentalen Umfelds getrieben.

    Dominick John von Zeus Research sieht den Short-Squeeze auch nur als kurzfristigen Kurstreiber. Mit jeder weiteren Liquidation wird zugleich ein Teil dieses Kaufdrucks aufgebraucht.

    Laut den Analysten wird sich die Nachhaltigkeit der Rallye daher erst zeigen, wenn der Short-Squeeze nachlässt. Dann müssen echte Spot-Nachfrage, frisches Kapital und fundamentale Faktoren den weiteren Anstieg tragen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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