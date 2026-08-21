🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics

    Kreise

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Samsung will Milliarden an die Aktionäre ausschütten

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung plant Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre
    • Vorstand berät über Rückführung bis 68 Mrd Euro
    • Dividenden, Rückkäufe: Aufteilung bleibt offen
    Kreise - Samsung will Milliarden an die Aktionäre ausschütten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Der Elektronikriese Samsung Electronics will Insidern zufolge umgerechnet viele Milliarden Euro an seine Anteilseigner ausschütten. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an seine Aktionäre von 90 bis 110 Billionen Won (rund 55 bis 68 Mrd Euro) zu beschließen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von Samsung wollte sich laut Bloomberg nicht äußern. Die Samsung-Aktie stieg am Freitag im Handel in Seoul zuletzt um rund vier Prozent, die Papiere von SK Hynix gewannen drei Prozent.

    Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK Hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt. /err/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 4.836 auf London (20. August 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -22,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 829,00 Mrd..






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kreise Samsung will Milliarden an die Aktionäre ausschütten Der Elektronikriese Samsung Electronics will Insidern zufolge umgerechnet viele Milliarden Euro an seine Anteilseigner ausschütten. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     