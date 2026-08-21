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    Walmart

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    Unterstützung naht!

    Vor allem das wichtige US-Geschäft entwickelt sich schwächer als erwartet. Aus charttechnischer Sicht gibt es allerdings noch einen Hoffnungsschimmer: Der mittelfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.

    Dabei hatte Walmart im zweiten Geschäftsquartal eigentlich gute Nachrichten zu bieten. Der US-Einzelhändler übertraf die Erwartungen und hob sogar seine Jahresprognose an. Trotzdem reagierten die Anleger enttäuscht. Grund dafür war insbesondere das schwächere Wachstum im US-Geschäft. Außerdem wurde der deutliche Gewinnanstieg durch Zollrückerstattungen abgeschwächt.

    Die vergleichbaren Erlöse ohne Kraftstoffe stiegen lediglich um 2,6 Prozent. Im Vorjahresquartal waren es noch 4,6 Prozent, im ersten Quartal 4,1 Prozent. Damit verzeichnete Walmart das schwächste Wachstum seit etwa sechs Jahren. Analysten hatten zuvor mit einem Anstieg von knapp 4 Prozent gerechnet.

    Drittes Quartal bleibt verhalten

    Wer die Entwicklung der Walmart-Aktie bereits Ende Mai aufmerksam verfolgt hatte, konnte die aktuelle Schwäche bereits erahnen. Inzwischen hat das Wertpapier den erwarteten Weg eingeschlagen und nähert sich der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei 100,35 US-Dollar.

    Diese Marke könnte aus technischer Sicht wichtig werden. Dort besteht die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben, sodass sich für Anleger möglicherweise eine Long-Position anbieten könnte.

    Allerdings bleibt das Risiko eines weiteren Kursrückgangs bestehen. Sollte die Unterstützung nach unten durchbrochen werden, könnte die Aktie bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 86,33 US-Dollar fallen. Dieser ist im Chart als rote Linie dargestellt.

    Kommt es dagegen zu einer Erholung, könnte Walmart zunächst den Bereich um 109,85 US-Dollar erreichen. Darüber würde anschließend der EMA 50 bei 113,37 US-Dollar in den Fokus rücken. Dieser ist im Chart als blaue Linie dargestellt.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Buy-Limit-Order : 100,35 US-Dollar

    Kursziele : 109,85 und 113,37 US-Dollar

    Renditechance via DQ62V2 : 75 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Walmart Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 106,79 // 110,76 // 113,37 // 117,45 US-Dollar
    Unterstützungen: 100,35 // 98,29 // 97,02 // 94,85 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DQ62V2 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,57 - 1,58 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 84,871 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc.
    KO-Schwelle: 84,871 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 103,31 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 113,37 US-Dollar
    Hebel: 5,57 Kurschance: + 75 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN1TK4 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,86 - 1,87 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 124,8548 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc.
    KO-Schwelle: 124,8548 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 103,31 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,72 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Walmart Unterstützung naht! Vor allem das wichtige US-Geschäft entwickelt sich schwächer als erwartet. Aus charttechnischer Sicht gibt es allerdings noch einen Hoffnungsschimmer: Der mittelfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Dabei hatte Walmart im zweiten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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