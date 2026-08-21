Inflation steigt zweiten Monat in Folge - Energiekosten treiben

TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan hat sich im Juli wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Jahresrate im Monat zuvor bei 1,6 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten dies im Schnitt so erwartet.

Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im Juli noch etwas stärker um 1,9 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Rate 1,6 Prozent betragen.