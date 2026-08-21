🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Japan

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation steigt zweiten Monat in Folge - Energiekosten treiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans Inflation steigt im Juli auf 1,8 Prozent
    • Höhere Energiekosten treiben den Preisanstieg
    • Leitzinsanhebung der Bank of Japan wahrscheinlicher
    Japan - Inflation steigt zweiten Monat in Folge - Energiekosten treiben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan hat sich im Juli wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Jahresrate im Monat zuvor bei 1,6 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten dies im Schnitt so erwartet.

    Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im Juli noch etwas stärker um 1,9 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Rate 1,6 Prozent betragen.

    Die Inflation wurde unter anderem durch höhere Energiekosten getrieben, die im Jahresvergleich um 0,6 Prozent zulegten, nachdem sie im Monat zuvor noch gesunken waren. Allerdings wurde der Wert durch staatliche Maßnahmen zur Abfederung der steigenden Energiekosten verzerrt. Eine Senkung der Benzinsteuer dämpfte den allgemeinen Preisanstieg.

    Die Preisentwicklung spricht dafür, dass die Bank of Japan den Leitzins anheben könnte. Die Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt im Juni angehoben, auf 1,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1995. Die nächste Zinssitzung der Notenbank findet im September statt./jkr/jha/







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Japan Inflation steigt zweiten Monat in Folge - Energiekosten treiben Die Inflation in Japan hat sich im Juli wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     