clearvise bestätigt positive Entwicklung trotz strategischer Fokussierung
clearvise setzt im ersten Halbjahr 2026 starke Akzente: Umsatz und Ergebnis steigen, das Portfolio wird geschärft, Projekte kommen voran und die Prognose bleibt ambitioniert stabil.
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- **Positive Halbjahresentwicklung:** Der Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen stieg auf **22,3 Mio. EUR** (Vorjahr: 18,2 Mio. EUR), das bereinigte EBITDA auf **16,0 Mio. EUR** (13,6 Mio. EUR).
- **Höhere Stromproduktion:** Die Produktion erhöhte sich auf **254,1 GWh**; unter Einbeziehung kompensierter Abschaltungen wurden **291,1 GWh** erreicht. Der operative Cashflow stieg auf **12,2 Mio. EUR**.
- **Strategische Portfoliokonzentration:** clearvise verkaufte 13 kleinere Photovoltaikanlagen mit insgesamt rund **8,6 MW** und will sich stärker auf größere Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher fokussieren.
- **Planbarere Cashflows:** Für fünf Wind- und Solarparks wurden neue PPAs mit Laufzeiten von neun bis zwölf Monaten abgeschlossen; daraus wird ein zusätzlicher Ergebnisbeitrag von **mehr als 0,7 Mio. EUR** erwartet.
- **Projektfortschritte:** Der Bau des italienischen Solarprojekts **Tezze** (rund 4,1 MWp) mit 20-jähriger staatlicher Tarifvergütung startete. Für das französische Projekt **La Chatre** (71,5 MWp) erhielt clearvise einen Zuschlag für 30 MWp; die Inbetriebnahme ist Anfang 2029 geplant.
- **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet clearvise weiterhin einen Umsatz von **44,2 bis 46,5 Mio. EUR**, ein bereinigtes EBITDA von **26,7 bis 28,7 Mio. EUR** und eine Stromproduktion von **554 bis 584 GWh**.
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