Barclays senkt Renault auf 'Equal Weight' - Ziel 31,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 28,09 auf Tradegate (21. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,32 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -0,53 %/+59,86 % bedeutet.