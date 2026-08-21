SK Hynix plant Mega-Werk – die Aktie zieht bereits an

Nach Angaben von Hankyoreh soll SK-Chef Chey Tae-won die Präfektur Miyagi bereits persönlich besucht haben. Eine endgültige Investitionsentscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. Der Standort gilt als wachsendes Halbleiterzentrum und beherbergt unter anderem Aktivitäten von Tokyo Electron und Sony. Zudem könnte SK Hynix von der Nähe zu wichtigen japanischen Zulieferern für Wafer, Fotolacke und Materialien für die HBM-Produktion profitieren.

SK Hynix plant den Bau eines Speicherchip-Werks in der Präfektur Miyagi, Japan, wie die Zeitung Hankyoreh am Freitag unter Berufung auf Branchenkreise berichtete. Der südkoreanische Chiphersteller wird laut dem Bericht Dutzende Billionen Won in die neue Fabrik investieren und damit seine Produktionskapazität erweitern. SK Hynix reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage von MT Newswires.

Das mögliche Japan-Werk würde die bereits angekündigte massive Kapazitätserweiterung in Südkorea ergänzen. Erst Anfang August hatte SK Hynix Investitionen von 54,3 Billionen Won in neue Werke in Yongin und Cheongju beschlossen. Welche Speicherchips in Miyagi produziert werden sollen und wann der Bau starten könnte, ist bislang noch offen.

Tarifentscheidung steht bevor

Unterdessen steht bei SK Hynix auch eine wichtige Entscheidung auf Arbeitnehmerseite an. Die Gewerkschaftsmitglieder des südkoreanischen Chipherstellers stimmen am 24. und 25. August über einen vorläufigen Lohn- und Arbeitsvertrag für 2026 ab. Für dessen Annahme müssen sich mehr als die Hälfte der Mitglieder an der Abstimmung beteiligen und zugleich eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Vereinbarung aussprechen, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Aktie von SK Hynix ist am Freitag (8:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,87 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 1075 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 1.070EUR auf Tradegate (21. August 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.

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