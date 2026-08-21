🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilisierung nach vier Verlusttagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte sich nach vier Verlusttagen stabilisieren
    • Anleihemarkt und US-Auktion erhöhen den Dax-Druck
    • Fielmann und CTS Eventim vorbörslich unter Druck
    Aktien Frankfurt Ausblick - Stabilisierung nach vier Verlusttagen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax ist nach einer viertägigen Verlustserie am Freitag eine Stabilisierung in Sicht. Eine Stunde vor Handelsbeginn deutet der X-Dax als außerbörslicher Indikator auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.013 Punkte hin. Damit würde es der deutsche Leitindex auch wieder über die Marke von 26.000 Punkten schaffen. Am Vortag hatte er die 21-Tage-Linie halten können, womit aus technischer Sicht der kurzfristige Trend intakt bleibt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag mit plus 0,2 Prozent ebenfalls stabilisiert erwartet.

    Die internationalen Vorgaben geben dem Dax keine klaren Impulse. Mit dem japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen Kospi entwickelten sich die wichtigsten der technologielastigen asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen. In den USA hatte am Vortag vor allem der Leitindex Dow Jones Industrial klar nachgegeben und der technologielastige Nasdaq 100 nach dem europäischen Handelsende sein Kursniveau unter dem Strich etwa gehalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.225,22€
    Basispreis
    32,16
    Ask
    × 7,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.543,00€
    Basispreis
    3,49
    Ask
    × 7,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades konstatierte einen "geordneten Rückzug" der Anleger, denen die zunehmende Volatilität am Anleihemarkt zu schaffen mache. Damit rücke eine mit Spannung erwartete Auktion von 30-jährigen US-Staatsanleihen in den Fokus: "Bleibt die erhoffte Nachfrage der Investoren aus, dürfte dies den Stress im Bondmarkt weiter verschärfen und den Druck auf den Dax gnadenlos erhöhen", befürchtet der Experte.

    Vor dem Wochenende stehen einige Nachzügler der Unternehmensberichtssaison im Fokus. Der Optikerkonzern Fielmann senkte wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland seine Jahresprognose für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Er war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt. Vorbörslich sackten die Aktien deutlich ab.

    Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim berichtete für das zweite Quartal erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum für den Umsatz und das bereinigte Ebitda. Im Vergleich zum Jahresauftakt schwächte sich die Dynamik jedoch ab. Händler sprachen von einem durchwachsenen Zwischenbericht mit einer enttäuschenden Margenentwicklung - die Aktien gerieten vor dem Handelsstart unter Druck. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

    Beim Dialyseanbieter FMC sorgte die Meldung, dass Fresenius seinen Anteil weiter reduziert hat, für etwas Kursdruck. Der Gesundheitskonzern verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 58,45 auf Tradegate (21. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,52 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +63,48 %/+73,91 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Stabilisierung nach vier Verlusttagen Beim Dax ist nach einer viertägigen Verlustserie am Freitag eine Stabilisierung in Sicht. Eine Stunde vor Handelsbeginn deutet der X-Dax als außerbörslicher Indikator auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.013 Punkte hin. Damit würde es der deutsche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     