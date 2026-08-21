BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Eine große Zahl von US-Konzernen setze bei ihren KI-Rechenzentren auf Energieversorgungs- und Kühlungslösungen der Franzosen, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach einer Datenauswertung. Schneider sei bezüglich Solid-State Transformer (SST) Lieferant der Wahl./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 14:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 294,3EUR auf Tradegate (21. August 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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