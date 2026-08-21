Zahlen brillieren: Diese +25.730-%-Aktie ist einfach nicht aufzuhalten!

Damit geht die Erfolgsstory des Einzelhändlers, der Warenaltbestände anderer Einzelhändler aufkauft, um sie anschließend rabattiert in seinen eigenen Filialen anzubieten, weiter – mit einer Gesamtrendite von 25.370 Prozent in 30 Jahren gehört Ross Stores zum Besten, was der US-Gesamtmarkt, der sich im selben Zeitraum um 1.867 Prozent steigern konnte, zu bieten hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Starkes Umsatzwachstum dank Sparzwang

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 13,9 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 140 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Neben 47 Neueröffnungen profitierte Ross Stores vor allem von starken flächenbereinigten Erlösen, welche um rund 10 Prozent zulegten.

In seiner Pressemitteilung berichtete das Unternehmen von einer starken Kundenfrequenz auch neuer Kundinnen und Kunden – ein Umstand, der nicht zuletzt auf das Konto der Lebenshaltungskostenkrise gehen dürfte, welche immer mehr US-Haushalte zu Einsparungen zwingt.

Zollrückzahlungen sorgen für hohen Einmaleffekt

Auch operative lieferte Ross Stores. Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) landete mit 2,66 US-Dollar um 71 Cent über den Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Daran hatten auch Zollrückzahlungen einen Anteil, die das Management um CEO Jim Conroy mit 253 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,60 US-Dollar je Anteil bezifferte.

Insgesamt erzielte der Konzern einen Nettoertrag in Höhe von 851,3 Millionen US-Dollar nach 508,0 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Werden jeweils die beiden ersten Halbjahre verglichen, stehen sich 987,2 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr und 1,50 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr gegenüber. Das zeigt, dass sich Ross Stores in einem für Verbraucherinnen und Verbraucher schwierigen Umfeld nicht nur behaupten, sondern davon sogar profitieren kann.

Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich Ross Stores zuversichtlich. Im dritten Quartal sollen die flächenbereinigten Erlöse um 6 bis 7 Prozent zulegen und im vierten Quartal um weitere 4 bis 5 Prozent. Dabei wird mit Erträgen je Aktie von 1,75 bis 1,83 und von 2,17 bis 2,26 US-Dollar gerechnet.

Insgesamt strebt das Unternehmen für 2026 einen Gewinn pro Anteil von 8,61 bis 8,77 US-Dollar an (inklusive der Zollrückzahlungen in Höhe von 0,60 US-Dollar je Aktie). Das liegt deutlich über den Erwartungen der Analystinnen und Analysten, welche im Mittel auf 7,82 US-Dollar getippt hatten.

Aktie legt kräftig zu, kehrt über 50-Tage-Linie zurück

In der US-Nachbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger begeistert über das starke Abschneiden des Unternehmens. Die Aktie legte zunächst etwa 5 Prozent zu und konnte das Plus im Verlauf des erweiterten Handels auf 8,7 Prozent ausbauen, ehe sie mit 249,00 US-Dollar aus dem Handel ging.

Dadurch ist die Korrektur der vergangenen zwei Wochen fast vollständig wieder wettgemacht. Entscheidender könnte jedoch sein, dass Ross Stores – sollten die Kursgewinne im regulären Handel am Freitag ihre Gültigkeit behalten – zurück über die am Donnerstag noch aufgegebene 50-Tage-Linie klettert. Damit könnte der übergeordnete Aufwärtstrend anhalten.

Fazit: Trotz starker Zahlen erstmal nur Halten

Mit Blick auf die Bewertung sollten Anlegerinnen und Anleger jedoch wachsende Vorsicht walten lassen. Nachdem sich die Aktie in den zurückliegenden 12 Monaten bereits um 56,5 Prozent steigern konnte, sind die Kennziffern inzwischen deutlich über ihre historische Norm geklettert.

Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung und des nachbörslichen Schlusskurses ist Ross Stores für 2026 bereits mit einem KGV von 28,7 bewertet. Das liegt deutlich über dem 5-Jahres-Mittel von 23,9. Bei den übrigen Vielfachen handelt Ross Stores mit Aufschlägen von einem Viertel bis rund einem Drittel, was das weitere Aufwärtspotenzial limitieren dürfte.

Bereits investierte Anlegerinnen und Anleger halten an ihren Positionen zunächst fest und setzen auf ein anhaltendes Momentum. Wer einsteigen möchte sollte dagegen eine kräftige Korrektur abwarten, um das Chance-Risiko-Verhältnis eines Investments deutlich zu verbessern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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