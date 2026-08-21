Ölpreise geben etwas nach - deutliche Aufschläge auf Wochensicht
- Ölpreise geben nach, Brent fällt auf 93,22 Dollar
- Brent steigt seit Montag um mehr als fünf Prozent
- Straße von Hormus bleibt wegen Iran-Konflikt blockiert
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben den Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde am Freitag bei 93,22 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent niedriger als am Vortag.
Am Ölmarkt zeigte sich eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Donnerstag noch deutlich gestiegen waren. Auch auf Wochensicht hat sich Rohöl kräftig verteuert. Seit Montag ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als fünf Prozent gestiegen. Nach wie vor zeichnet sich kein Ende des Iran-Kriegs ab, und die wichtige Transportroute von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus kann kaum genutzt werden.
"Die Situation an der Straße von Hormus ist festgefahren", sagte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, einen verstärkten Wirtschaftskrieg gegen den Iran führen zu wollen. Dabei dürfte er die Abnehmer von iranischem Öl ins Visier nehmen, darunter auch China.
China zählt zu den wichtigsten Abnehmern von Öl aus dem Iran. Die iranischen Ölexporte werden aber bereits durch die Seeblockade der USA stark beeinträchtigt. Durch die jüngsten Entwicklungen drohe das Öl-Angebot auf dem Weltmarkt weiter abzunehmen, sagte die Commerzbank-Expertin./jkr/jha/
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Zitat aus dem Artikel:
"Die eigenständige Aufnahme der Verhandlungen des Omans in Sachen der Straße von Hormus mit dem Iran schmeckt den USA überhaupt nicht. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag dem Oman daraufhin mit Bombenangriffen gedroht."
Trump hat vor Jahren den Atomvertrag mit dem Iran auslaufen lassen. "Obama hätte einen schlechten Deal gemacht..."
Der Dealmaker macht jetzt den schlechtesten Deal ever. (Falls er überhaupt noch etwas zustande bringt.)
Mittlerweile sollte es auch der dümmste Amerikaner gemerkt haben, dass der Falsche an der Macht ist.