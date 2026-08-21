Lang & Schwarz: Starkes Halbjahr 2026 – Strukturprodukte boomen

Lang & Schwarz erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 71,7 Mio. Euro – rund 81 % mehr als im Vorjahr (39,7 Mio. Euro).

Der Konzernüberschuss stieg auf 48,4 Mio. Euro; ohne Sondereffekte lag er bei 49,1 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 5,13 Euro bzw. 5,20 Euro ohne Sondereffekte.

Die Handelsumsätze wuchsen im ersten Halbjahr um rund 6 % auf 174,1 Mrd. Euro, während die Zahl der Trades mit 54,8 Millionen nahezu konstant blieb. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit stieg um 54 % auf 98,6 Mio. Euro.

Das Geschäft mit strukturierten Produkten blieb stark: Das Handelsvolumen erreichte 1,53 Mrd. Euro und das Ergebnis aus der Handelstätigkeit 32,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2026.

Nach der Ankündigung von Trade Republic, ab Juli eine eigene Handelstechnologie zu betreiben, entwickelte sich das Market Making im dritten Quartal deutlich schwächer; Lang & Schwarz will daher Kooperationen, zusätzliche Handelsplätze und ein neues Multi-Market-Maker-Modell vorantreiben.

Die bilanziellen Konzerneigenmittel stiegen auf 207,0 Mio. Euro nach 158,5 Mio. Euro Ende 2025. Gleichzeitig sollen die Kosten gesenkt und die Mitarbeiterzahl nach dem 30. Juni 2026 um mehr als 10 % reduziert werden.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Lang & Schwarz ist am 21.08.2026.

Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,06 % im Plus.

11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,900EUR das entspricht einem Plus von +0,51 % seit der Veröffentlichung.





