Abwehrkampf gegen Intesa
Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen
- MPS bietet 34 Milliarden Euro für zwei Banken
- Gebote sollen die Übernahme durch Intesa verhindern
- Aktionäre stimmen im Oktober über den Plan ab
SIENA/TRIEST/TURIN (dpa-AFX) - Der Fusionspoker unter italienischen Banken geht in die nächste milliardenschwere Runde. Die einstige Krisenbank Monte dei Paschi die Siena (MPS) will für 34 Milliarden Euro in eigenen Aktien gleich zwei andere Institute kaufen und ihre eigene Übernahme durch die Großbank Intesa Sanpaolo verhindern. Am Freitag legte MPS ein Gebot für die Bank BPM vor, die das Institut mit 25,3 Milliarden Euro bewertet. Zudem kündigte sie ein 8,7 Milliarden Euro schweres Gebot für die Banca Generali an, die mehrheitlich dem gleichnamigen italienischen Versicherer gehört.
Zu dem Plan gehört eine Sonderdividende von vier Milliarden Euro für die Monte-dei-Paschi-Aktionäre. Diese soll teilweise aus Bargeld und teilweise aus Aktien des Versicherers Generali bestehen, die der Bank aus Siena gehören. Die Anteilseigner sollen dem Vorhaben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Oktober zustimmen.
MPS-Chef Luigi Lovaglio versucht mit allen Mitteln, die drohende Übernahme des von ihm geführten Instituts durch Intesa Sanpaolo zu verhindern. Die Bank aus Turin hatte vor gut zwei Monaten eine Offerte für MPS vorgelegt. Lovaglio hatte zunächst versucht, mit Banco BPM eine Fusion auf Augenhöhe hinzubekommen, war damit jedoch gescheitert./stw/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie
Die Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 42,96 auf Tradegate (21. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Banca Monte dei Paschi di Siena bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..
Banca Monte dei Paschi di Siena zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,1800 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR.
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Bei mir hat das beim letzten Mal 13 Monate gedauert....
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