CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 57,50 auf Tradegate (21. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +55,07 %/+76,21 % bedeutet.