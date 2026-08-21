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    AKTIE IM FOKUS

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    CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim legen am Freitag vorbörslich leicht zu
    • Tradegate-Kurs von 58,45 Euro gleicht Verluste aus
    • JPMorgan sieht intakte Geschäftsdynamik im Quartal
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitagmorgen vorbörslich etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Tickethändlers und Eventveranstalters mit 58,45 Euro etwas mehr als zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie glichen damit Verluste am Donnerstagabend auf Tradegate nach den Quartalszahlen aus. Dort waren sie bis auf 54,10 Euro gefallen.

    Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson von JPMorgan nach erwartungsgemäßen Ergebnissen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Experte Henrik Paganetty von Jefferies nannte das Quartal solide./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 57,50 auf Tradegate (21. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +55,07 %/+76,21 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz starkem Halbjahreswachstum. Umsatz, EBITDA und EPS legten deutlich zu, doch die gesunkene Marge und der lediglich bestätigte Ausblick enttäuschten; eine Abwärtsrevision von Analystenzielen wird befürchtet. Technisch gelten 54 Euro als Unterstützung, kurzfristig wird bei überverkauften Indikatoren eine Erholung über 60 Euro erwartet. UBS bleibt bei Buy und 100 Euro Kursziel; Insiderkäufe werden spekulativ diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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