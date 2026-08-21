RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 465 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding bleibe Favorit im Umfeld eingeschränkter Langstreckenkapazitäten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 4,909EUR auf Tradegate (21. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 4,65

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

