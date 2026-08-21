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    Coway bei den IDEA Design Awards 2026 ausgezeichnet - „Grand Slam" im internationalen Design perfekt gemacht

    • Coway wurde zum 17. Mal in Folge mit dem IDEA-Preis ausgezeichnet und hat damit im Jahr 2026 alle drei bedeutenden internationalen Designpreise gewonnen, was die weltweite Führungsrolle des Unternehmens im Bereich Design unterstreicht
    • Die Serie Square Fit Air Purifier (Luftreiniger Square Fit) und der Inverter Dehumidifier 23L (Inverter-Luftentfeuchter) wurden von IDEA für ihre minimalistische Ästhetik, ihre Platzeffizienz und ihren hohen Bedienkomfort ausgezeichnet.

    SEOUL, Südkorea, 21. August 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., das „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass es bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2026 ausgezeichnet wurde – damit wurde das Unternehmen zum 17. Mal in Folge gewürdigt.

    Coway’s Square Fit Air Purifier (38㎡ and 82㎡), honored at the 2026 IDEA Design Awards for enhancing space efficiency with a footprint up to 24% smaller than previous models.

    Die von der Industrial Designers Society of America (IDSA) veranstalteten IDEA gelten neben dem deutschen iF Design Award und den Red Dot Design Awards als einer der drei weltweit führenden Designpreise. Die eingereichten Beiträge werden von internationalen Designexperten hinsichtlich ihrer Innovation, Benutzerfreundlichkeit und ästhetischen Qualität streng bewertet.

    In diesem Jahr erhielt Coway Auszeichnungen für zwei seiner führenden Luftpflegeprodukte: Serie Square Fit Air Purifier (Luftreiniger Square Fit) und der Inverter Dehumidifier 23L (Inverter-Luftentfeuchter). Nachdem beide Produkte bereits beim iF Design Award 2026 sowie bei den Red Dot Design Awards Beifall gefunden hatten, haben sie nun den begehrten internationalen Design „Grand Slam" geschafft, indem sie innerhalb eines einzigen Jahres die drei weltweit führenden Designpreise für sich gewinnen konnten.

    Die Serie Square Fit Air Purifier (Luftreiniger Square Fit) (Modelle mit 38 und 82 ):

    • Verbesserte Raumeffizienz: Trotz einer Stellfläche, die um 24 % bzw. 19 % kleiner ist als bei den Vorgängermodellen der jeweiligen Größenklasse, bietet die Serie Square Fit Air Purifier (Luftreiniger Square Fit) eine leistungsstarke Performance bei vergrößertem Abdeckungsbereich
    • Nahtloses und intuitives Design: Dank ihres schlanken Designs, das die inneren Komponenten für eine ästhetische Einheit verbirgt, gepaart mit einem intuitiven Bedienfeld für einfache Handhabung, erhielt die Serie Square Fit Air Purifier (Luftreiniger Square Fit) großes Lob von der IDEA-Jury.
    • Mühelose Reinigung: Um Staubansammlungen zu minimieren, verfügt die Square Fit-Serie über einen antistatischen oberen Luftauslass, der vollständig abnehmbar und waschbar ist und so eine mühelose Wartung ermöglicht.

    Der Inverter Dehumidifier 23L (Inverter-Luftentfeuchter):

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    PR Newswire (dt.)
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