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    AKTIE IM FOKUS

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    Fielmann bricht ein - Prognosesenkung verschreckt Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Fielmann-Aktie fällt wegen trüberer Aussichten
    • Schwacher Konsum drückt Umsatz- und Ebitda-Ziele
    • Internationalisierung mindert Abhängigkeit vom Heimatmarkt
    AKTIE IM FOKUS - Fielmann bricht ein - Prognosesenkung verschreckt Anleger
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpsa-AFX) - Ein trüberer Geschäftsausblick hat dem Optikerkonzern Fielmann am Freitag deutliche Kursverluste eingebrockt. Kurz nach dem Handelsstart sackte der Aktienkurs bis auf 37,95 Euro ab, ein Tief seit dem Frühjahr 2023. Zuletzt ging es als SDax-Schlusslicht noch um rund 6 Prozent auf 39,25 Euro nach unten.

    Wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland schraubte Fielmann seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach unten. Das Unternehmen war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für beide Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.

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    Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.

    Da die Konsumschwäche hierzulande bereits in den im Juli gegebenen Ausblick der Fielmann-Führung berücksichtige gewesen sei, enttäusche die Prognosesenkung nur sechs Wochen später, schrieb Branchenexperte Harrison Woodin-Lygo von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Fielmann dank der Internationalisierungsstrategie die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt reduzierte./gl/mis

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    ISIN:DE0005772206WKN:577220
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 38,80 auf Tradegate (21. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +29,37 %/+63,00 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Jahresprognose wegen schwacher Konsumstimmung in Deutschland: Das Umsatzwachstum 2026 wird nun mit 2–5 % und das bereinigte EBITDA mit 560–580 Mio. Euro erwartet. Nach dem Kursrutsch von rund 5 % halten einige die Reaktion für überzogen, andere sehen weiteres Rückschlagpotenzial bis 33 Euro. Technisch stehen die Unterstützung bei 38,72 Euro sowie mögliche Ziele von 44 Euro im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fielmann eingestellt.

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    dpa-AFX
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