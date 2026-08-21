AKTIE IM FOKUS
Fielmann bricht ein - Prognosesenkung verschreckt Anleger
- Fielmann-Aktie fällt wegen trüberer Aussichten
- Schwacher Konsum drückt Umsatz- und Ebitda-Ziele
- Internationalisierung mindert Abhängigkeit vom Heimatmarkt
FRANKFURT (dpsa-AFX) - Ein trüberer Geschäftsausblick hat dem Optikerkonzern Fielmann am Freitag deutliche Kursverluste eingebrockt. Kurz nach dem Handelsstart sackte der Aktienkurs bis auf 37,95 Euro ab, ein Tief seit dem Frühjahr 2023. Zuletzt ging es als SDax-Schlusslicht noch um rund 6 Prozent auf 39,25 Euro nach unten.
Wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland schraubte Fielmann seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach unten. Das Unternehmen war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für beide Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.
Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.
Da die Konsumschwäche hierzulande bereits in den im Juli gegebenen Ausblick der Fielmann-Führung berücksichtige gewesen sei, enttäusche die Prognosesenkung nur sechs Wochen später, schrieb Branchenexperte Harrison Woodin-Lygo von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Fielmann dank der Internationalisierungsstrategie die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt reduzierte./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 38,80 auf Tradegate (21. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +29,37 %/+63,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fielmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fielmann eingestellt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260810213958-239a3040cc188daf0da8a3e483c8b342585c593b.png
Angeführt wird das Ranking von der Drogeriekette dm. Dahinter folgen das Deutsche Rote Kreuz, Rossmann, Siemens Healthineers und Fielmann.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/future-readiness-index-nur-jede-zweite-deutsche-marke-gilt-als-zukunftsfaehig/100222229.html
Eine aktuelle Quelle zu Expansionsvorhaben der Fielmann:
Fielmann sieht Potenzial für bis zu 100 weitere Filialen
Fielmann-Chef Marc https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206 sieht in den nächsten fünf Jahren Potenzial für bis zu 100 weitere Augenoptik-Filialen in https://www.handelsblatt.com/themen/deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sagte https://www.handelsblatt.com/themen/fielmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht betreibt die Augenoptiker-Kette bislang mehr als 700 Geschäfte in den drei Ländern.
Mit Blick auf den Heimatmarkt sagte Fielmann: „Wir haben noch erhebliches Wachstumspotenzial in Deutschland.“ Der Marktanteil sei schon vergangenes Jahr ausgeweitet worden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr tun.“ Der Marktanteil habe nach Absatz mit 6,7 Millionen Brillen bei 57 Prozent gelegen und nach Umsatz bei 25 Prozent.
Schwierigkeiten mit dem Bundeskartellamt gebe es nicht.