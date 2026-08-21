Zahl angemeldeter Prostituierter in Deutschland stabil

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der angemeldeten Prostituierten und Bordelle ist weitgehend stabil. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, waren zum Jahresende 2025 in Deutschland rund 32.500 Prostituierte bei den Behörden gemeldet und 2.260 Prostitutionsgewerbe genehmigt.

Gezählt werden nur Anmeldungen und Genehmigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Seit 2017 gilt dadurch - eigentlich - eine Anmeldepflicht. Prostituierte und Gewerbe, die dies nicht tun, werden von der Statistik nicht erfasst.