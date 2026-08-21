Stabilisierung nach vier Verlusttagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach einer viertägigen Verlustserie am Freitag zunächst stabilisiert. Im frühen Handel trat der deutsche Leitindex mit 25.989 Punkten auf der Stelle und blieb unter der Marke von 26.000 Punkten. Auf Wochensicht steuert er auf ein Minus von 1,7 Prozent zu.

Belastet hat in den vergangenen Tagen vor allem der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten. Bisher hält der Dax aber die 21-Tage-Linie, womit aus technischer Sicht der kurzfristige Trend intakt bleibt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagmorgen 0,19 Prozent auf 31.775 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent hoch./gl/mis



