Samsung könnte seine Anleger jetzt so stark belohnen wie selten zuvor

Der Druck auf Samsung wächst, seit Konkurrent SK Hynix Anfang der Woche einen Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 40 Billionen Won beziehungsweise 28,6 Milliarden US-Dollar angekündigt hat . Beide Konzerne profitieren massiv vom KI-Boom und der starken Nachfrage nach Speicherchips. Samsung hatte im zweiten Quartal einen mehr als 250-fachen Anstieg des Chip-Gewinns auf 89 Billionen Won gemeldet. Gleichzeitig verpflichtet sich der Konzern im Rahmen seiner Ausschüttungspolitik für 2024 bis 2026, 50 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.

Samsung Electronics könnte seinen Aktionären bis zu 110 Billionen Won beziehungsweise rund 79 Milliarden US-Dollar zurückgeben – und die Aktie reagiert bereits. Im Handel in Seoul stieg der Kurs am Freitag um 3,9 Prozent, die Vorzugsaktien sogar um bis zu 9,1 Prozent. Der Vorstand will noch am Freitagnachmittag über ein Paket von 90 bis 110 Billionen Won beraten, das Sonderdividenden sowie Aktienrückkäufe und die Einziehung eigener Aktien umfassen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der finanzielle Spielraum ist enorm. Samsung und SK Hynix dürften bis Jahresende zusammen über eine Netto-Liquidität von rund 263 Milliarden US-Dollar verfügen. Das wäre mehr als doppelt so viel wie die geschätzten 102 Milliarden US-Dollar bei Nvidia und sogar mehr als die gesamte Liquidität der übrigen sechs "Magnificent Seven" zusammen.

Noch ist allerdings offen, wie Samsung das mögliche Milliardenpaket konkret aufteilen wird. Entscheidend ist vor allem, welcher Anteil zusätzlich zu den ohnehin geplanten Ausschüttungen kommt und wie viel über Dividenden, Rückkäufe und Einziehungen eigener Aktien fließt. "Die eigentliche Frage ist, wie viel davon zusätzlich ist und wie viel durch Rückkäufe im Vergleich zu Dividenden erfolgt", sagte Albert Yong von Petra Capital Management laut Bloomberg.

Für Anleger ist der Termin deshalb entscheidend. Ein umfangreicher zusätzlicher Rückkauf oder eine Sonderdividende könnte die Aktie weiter stützen. Gleichzeitig zeigt die Diskussion, wie stark sich die Machtverhältnisse im Speicherchip-Markt durch den KI-Boom verschoben haben: Samsung und SK Hynix sitzen inzwischen auf gewaltigen Cash-Reserven – und der Druck wächst, diesen Reichtum an die Aktionäre weiterzugeben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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