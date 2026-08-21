DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 2,883EUR auf Tradegate (21. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
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