DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 2,883EUR auf Tradegate (21. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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