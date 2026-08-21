DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die vom Unternehmen nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellte Nachfrage nach Laser-Anlagen für die Chip-Industrie erscheine nun schon wieder zu zurückhaltend, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. So sei der Auftragseingang im zweiten Quartal auf Jahressicht um mehr als vier Fünftel gestiegen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 38,03EUR auf Tradegate (21. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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