Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,73 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 102,87€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -33,11 % nicht vollständig ausgleichen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,40 % verloren.

Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,36 % 1 Monat +18,37 % 3 Monate -33,11 % 1 Jahr -67,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um steigende Kurserwartungen für Strategy durch einen möglichen Short Squeeze und eine erhöhte Shortquote. Als fundamentaler Treiber gilt die langfristig bullische Bitcoin-Perspektive: begrenztes Angebot, zunehmende Akzeptanz sowie Inflation und hohe Staatsschulden könnten Bitcoin und damit Strategy stark aufwerten. Anleger rechnen mit einem neuen Bitcoin-Zyklus, wobei der Aufschwung im Herbst oder erst 2027 einsetzen könnte. Auch mögliche US-Krypto-Regulierungen werden als unterstützend betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,59 Mrd.EUR € wert.

Nach dem Ausbruch aus einer mehrwöchigen Base konnte die Strategy-Aktie die Bewegung im gestrigen Handel bestätigen. Gleichzeitig bleibt der längerfristige Chart von der früheren Gegenbewegung geprägt, die anschließend wieder in eine Schwächephase überging.

Nach dem Ausbruch aus einer mehrwöchigen Base konnte die Strategy-Aktie die Bewegung im gestrigen Handel bestätigen. Gleichzeitig bleibt der längerfristige Chart von der früheren Gegenbewegung geprägt, die anschließend wieder in eine Schwächephase überging.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. IBM notiert im Plus, mit +0,17 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,38 %. Oracle legt um +0,26 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,95 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.