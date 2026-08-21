Renk-Bonus-Zertifikat mit 45%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Da der positive Halbjahresbericht das Vertrauen der Anleger gestärkt haben soll und die Auftragsbücher gut gefüllt seien, bekräftigten Analysten mit Kurszielen von bis zu 75 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Renk-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die auf dem aktuellen Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Renk-Aktie ins Auge fassen und die auch im Falle einer schwächeren Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielen möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Renk-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Renk-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 33,70 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 70 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Renk-Aktie (ISIN: DE000HM6XF13), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 70 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 33,70 Euro. Beim Renk-Aktienkurs von 47,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 48,44 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 48,44 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 44,51 Prozent (gleich 33 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,45 Prozent auf 33,70 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Renk-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 33,70 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 48,44 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Anlageprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.