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    REPLOID Group confirms: Final 2025 UGB results match preliminary figures

    In 2025, REPLOID transformed its financial profile, turning rapid revenue growth and stronger earnings into a solid balance sheet backed by its modular insect-rearing technology.

    REPLOID Group confirms: Final 2025 UGB results match preliminary figures
    Foto: adobe.stock.com
    • REPLOID’s final 2025 financial results under Austrian GAAP (UGB) confirmed the previously published preliminary figures.
    • Revenue increased sharply to €37.9 million in 2025, compared with €5.1 million in 2024.
    • EBIT rose to €12.6 million from €1.1 million, despite listing-related one-off costs and investments in future growth.
    • The main growth driver was the plant engineering business: one ReFarmUnit was completed, and 33 additional projects entered the conceptual phase.
    • Total assets grew to €48.3 million, while shareholders’ equity increased to €19.2 million, resulting in an equity ratio of 39.7%.
    • REPLOID develops modular insect-rearing plants that upcycle regional food-industry residues into insect larvae, proteins, fats, and organic fertilizer.



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